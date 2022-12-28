"Чи буде Манчестер Сіті виходити на трансферний ринок цієї зими? Я так не думаю. Скоріш за все ми завершимо січень у такому складі.

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Я не знаю, що станеться, але після того, як я прибув до Абу-Дабі зі спортивним директором, з Чікі Бегірістайном та іншими, на столі не було жодного імені", – наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Додамо, що Манчестер Сіті наразі посідає третє місце в чемпіонаті, маючи в активі 32 очки. Втім, у "містян" аж 2 незіграних поєдинки.

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