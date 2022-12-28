Гвардіола відповів, чи буде Манчестер Сіті виходити на трансферний ринок взимку
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола привідкрив плани клубу щодо підсилення цієї зими.
"Чи буде Манчестер Сіті виходити на трансферний ринок цієї зими? Я так не думаю. Скоріш за все ми завершимо січень у такому складі.
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Я не знаю, що станеться, але після того, як я прибув до Абу-Дабі зі спортивним директором, з Чікі Бегірістайном та іншими, на столі не було жодного імені", – наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.
Додамо, що Манчестер Сіті наразі посідає третє місце в чемпіонаті, маючи в активі 32 очки. Втім, у "містян" аж 2 незіграних поєдинки.
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