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Манчестер Сіті переміг Арсенал в АПЛ вчетверте поспіль – такого не було з 1937-го року

07:30 492 Читать на русском
Манчестер Сіті переміг Арсенал в АПЛ вчетверте поспіль – такого не було з 1937-го року
Манчестер Сіті / Твіттер клубу

Манчестер Сіті у 25 турі АПЛ переміг Арсенал та повторив досягнення 1937-го року.

Манчестер Сіті вперше за 82 років чотири рази поспіль обіграв Арсенал у рамках вищого дивізіону англійського футболу, повідомляє BBC.

Манчестер Сіті обіграв Арсенал і скоротив відставання від Ліверпуля – Агуеро творить історію, а МЮ вже 5-й

"Містяни" перемагали Арсенал 5 листопада 2017-го (3:1), 1 березня 2018-го (3:0), 12 серпня 2018-го (2:0) та 3 лютого 2019-го.

Манчестер Сіті – Арсенал – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, останній матч між Манчестер Сіті та "канонірами" закінчився з рахунком 3:1 на користь підопічних Гвардіоли, хет-триком відзначився Серхіо Агуеро.

Англія25 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Арсенал: Неділя 03 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
3 : 1
Арсенал
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Теги
Англія Арсенал Арсенал Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Арсенал
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