Манчестер Сити победил Арсенал в АПЛ в четвертый раз подряд – такого не было с 1937-го года

Манчестер Сити в 25 туре АПЛ победил Арсенал и повторил достижение 1937-го года.

Манчестер Сити впервые за 82 лет четыре раза подряд обыграл Арсенал в рамках высшего дивизиона английского футбола, сообщает BBC.

Манчестер Сити обыграл Арсенал и сократил отставание от Ливерпуля – Агуэро творит историю, а МЮ уже 5-й

"Горожане" побеждали Арсенал 5 ноября 2017-го (3:1), 1 марта 2018-го (3:0) 12 августа 2018-го (2:0) и 3 февраля 2019-го.

Манчестер Сити – Арсенал – 3:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, последний матч между Манчестер Сити и "канонирами" закончился со счетом 3:1 в пользу подопечных Гвардиолы, хет-триком отметился Серхио Агуэро.