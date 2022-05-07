Проблем з пошуком нового місця роботи у 29-річного футболіста не буде. Відсутність компенсації за трансфер робить Погба привабливою ціллю для кількох топ-клубів Європи, серед яких ПСЖ та Ман Сіті.

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"Містяни" після досягнення домовленості про перехід Ерлінга Холанда почали обговорювати доцільність підписання Поля Погба, повідомляє Фабріціо Романо з посиланням на Майка Кігана. Також у полі зору Ман Сіті перебуває Френкі Де Йонг, але ця операція вимагатиме значних фінансів.

Нагадаємо, 6 років тому Манчестер Юнайтед заплатив Ювентусу 105 млн євро за повернення Погба. У поточному сезоні француз провів 27 матчів, в яких оформив один гол і 9 результативних передач.

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