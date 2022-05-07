Проблем с поиском нового места работы у 29-летнего футболиста не будет. Отсутствие компенсации за трансфер делает Погба привлекательной целью для нескольких топ-клубов Европы, среди которых ПСЖ и Ман Сити.

Холанд станет игроком Манчестер Сити – журналист раскрыл детали трансферной бомбы будущим летом

"Горожане" после достижения договоренности о переходе Эрлинга Холанда начали обсуждать целесообразность подписания Поля Погба, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на Майка Кигана. Также в поле зрения Ман Сити находится Фрэнки Де Йонг, но эта операция потребует значительных финансов.

Напомним, 6 лет назад Манчестер Юнайтед заплатил Ювентусу 105 млн евро за возвращение Погба. В текущем сезоне француз провел 27 матчей, в которых оформил один гол и 9 результативных передач.

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