Манчестер Сити оценивает возможность бесплатно подписать Погба, имея альтернативу в Барселоне
Французский полузащитник Поль Погба летом покинет Манчестер Юнайтед на правах свободного агента.
Проблем с поиском нового места работы у 29-летнего футболиста не будет. Отсутствие компенсации за трансфер делает Погба привлекательной целью для нескольких топ-клубов Европы, среди которых ПСЖ и Ман Сити.
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"Горожане" после достижения договоренности о переходе Эрлинга Холанда начали обсуждать целесообразность подписания Поля Погба, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на Майка Кигана. Также в поле зрения Ман Сити находится Фрэнки Де Йонг, но эта операция потребует значительных финансов.
Напомним, 6 лет назад Манчестер Юнайтед заплатил Ювентусу 105 млн евро за возвращение Погба. В текущем сезоне француз провел 27 матчей, в которых оформил один гол и 9 результативных передач.
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