Баварія у день матчу оголосила про перехід Харрі Кейна, який підписав контракт на 4 роки і вже приєднався до нової команди. Капітан збірної Англії потрапив на заявку на Суперкубок, але з перших хвилин не вийшов. На позиції центрфорварда з'явився 18-річний Матіс Тель. Мін Че Кім – інший зірковий новачок "ротен" – теж розпочав у запасі.

За збігом обставин, Кейн вже у день переходу отримав розкішний шанс виграти перший офіційний трофей у кар'єрі, але для цього Баварії потрібно було здолати РБ Лейпциг – володаря Кубка Німеччини 2022/23.

Томас Тухель випустив із перших хвилин Конрада Лаймера, який у поточне трансферне вікно приєднався до Баварії саме з РБ Лейпциг. У складі "биків" офіційно дебютували Хаві Сімонс та Лоїс Опенда. Цікаво, що рік тому Баварія та Лейпциг теж розіграли Суперкубок Німеччини – тоді гольова феєрія завершилася перемогою Мюнхена з рахунком 5:3.

Вже в першій атаці Лейпциг міг забивати. Опенда вивели на ударну позицію, але бельгієць лише колупнув м'яч у бік воріт. Без проблем для Ульрайха. Але на 3-й хвилині м'яч таки влетів у ворота Баварії. Ольмо був першим на відскоці після подачі штрафного і прошив кіпера ударом у дальній кут. Ще й рикошет від Павара допоміг. Шокуючий початок для чинного чемпіона.

Підопічні Тухеля поступово оговталися. Баварія створила перший супершанс на 16-й хвилині. Матіс Тель вискочив на рандеву з Бласвіхом, але кіпер "биків" виграв дуель. Центрфорвард Баварії мав ще один момент, проте після пасу Гнабрі пробив вище. Свою роль відіграв і Раум, який поборовся до кінця і завадив завдати прицільного удару. Сімакан ледь не вразив власні ворота – команду Марко Розе врятувала стійка.

Вернер ледь не вибіг віч-на-віч з Ульрайхом – Баварію врятував... Лерой Сане, який встиг повернутися і випередив свого партнера по збірній Німеччини. А на 44-й хвилині Лейпциг знову шокував чемпіона. Ольмо розкішним розворотом зробив посміховисько з Лаймера і Де Лігта, після чого розібрався з Ульрайхом, оформивши дубль. 0:2 після першого тайму (а могло бути й 0:3) – безтрофейне "прокляття Кейна" переїхало в Мюнхен?

У перерві Тухель провів потрійну заміну, але Кейн на полі не з'явився. Кім, Коман і Мазрауї замінили Де Лігта, Лаймера і Павара. Харрі пішов розминатися, що одразу викликало пожвавлення на Альянц Арені. Та й футболісти Баварії нарешті влаштували тиск на ворота Бласвіха, але господарям бракувало завершального удару. Найбільше моментів мав Тель, але постійно чогось не вистачало – то кіпер врятує, то до м'яча не дотягнеться. Зрештою, на 63-й хвилині замість Матіса Теля вийшов Харрі Кейн. Дебют зірки за Баварію!

Але все знову пішло не за планом. Мазрауї зіграв рукою у своєму штрафному – пенальті. Ольмо його виконав бездоганно. 0:3 – показове приниження Баварії на її домашній арені.

А що Кейн? А нічого. Поки що Харрі – інородне тіло у цій Баварії. За півгодини гри новачок жодного разу так і не пробив по воротах Лейпцига. З мріями про перший офіційний трофей у кар'єрі нападнику доведеться жити мінімум до травня.

Уперше з 2019 року Баварія не змогла здобути Суперкубок Німеччини, а "бики" взяли цей трофей вперше у своїй історії. До старту Бундесліги ще тиждень, але до сезону команда Томаса Тухеля поки що не готова – РБ Лейпциг це яскраво продемонстрував.

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