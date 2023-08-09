"Містяни" в пошуках підсилення звернули свою увагу на 25-річного бразильця. Як інформує Фабріціо Романо, Манчестер Сіті вже провів перші перемовини з Вест Хемом щодо Лукаса Пакета.

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Чинний чемпіон Англії запропонував "молотобійцям" 70 мільйонів євро за бразильця. Ця пропозиція не влаштувала Вест Хем. Зазначається, що наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола завжди був шанувальником Пакета, тому, ймовірно, "містяни" зроблять ще один крок, щоб підписати гравця.

Лукас Пакета – лідер Вест Хема та один з ключових гравців в системі Девіда Мойєса. За "молотобійців" він зіграв в 41 матчі. В активі бразильця п'ять голів та сім асистів.

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