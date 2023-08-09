"Горожане" в поисках усиления обратили свое внимание на 25-летнего бразильца. Как информирует Фабрицио Романо, Манчестер Сити уже провел первые переговоры с Вест Хэмом относительно Лукаса Пакета.

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Действующий чемпион Англии предложил "молотобойцам" 70 миллионов евро за бразильца. Это предложение не устроило Вест Хэм. Отмечается, что наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола всегда был поклонником Пакета, поэтому, вероятно, "горожане" сделают еще один шаг, чтобы подписать игрока.

Лукас Пакета – лидер Вест Хэма и один из ключевых игроков в системе Дэвида Мойеса. За "молотобойцев" он сыграл в 41 матче. В активе бразильца пять голов и семь ассистов.

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