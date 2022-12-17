Зірка "канонірів" є одним з бажаних гравців для Хосепа Гвардіоли, інформує 90min.

Арсенал привітав Зінченка з днем народження – відео

Ман Сіті і раніше задивлявся на Сака, а вдалий чемпіонат світу лише підтвердив великі перспективи 21-річного півзахисника. Втім, Арсенал навіть не розглядав продаж ключового гравця і сподіваються продовжити контракт, який завершується влітку 2024 року. Переговори тривають вже кілька місяців, але Сака досі крутить носом. Якщо Арсенал і надалі не зможе переконати свого лідера, то Ман Сіті почне сильніше тиснути на "канонірів" з пропозицією продати Букайо.

Transfermarkt оцінює Сака у 90 млн євро. Цікаво, що приблизно стільки ж сам Арсенал минулого літа заплатив Манчестер Сіті за Олександра Зінченка (35 млн) і Габріела Жезуса (52 млн).

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