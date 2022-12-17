Звезда "канониров" является одним из желаемых игроков для Хосепа Гвардиолы, информирует 90min.

Арсенал поздравил Зинченко с днем рождения – видео

Ман Сити и раньше засматривался на Сака, а удачный чемпионат мира лишь подтвердил большие перспективы 21-летнего полузащитника. Впрочем, Арсенал даже не рассматривал продажу ключевого игрока и надеется продлить контракт, который завершается летом 2024 года. Переговоры продолжаются уже несколько месяцев, но Сака все еще крутит носом. Если Арсенал и дальше не сможет убедить своего лидера, то Ман Сити начнет сильнее давить на "канониров" с предложением продать Букайо.

Transfermarkt оценивает Сака в 90 млн евро. Интересно, что примерно столько же сам Арсенал прошлым летом заплатил Манчестер Сити за Александра Зинченко (35 млн) и Габриэла Жезуса (52 млн).

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