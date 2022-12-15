Арсенал у своєму твіттері привітав Зінченка – Олександру сьогодні виповнилось 26 років.

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"Каноніри" у відео пригадали, як Сашко перейшов до лондонського клубу, його першу зустріч з Мікелем Артетою, а також вдалі моменти в матчах, зокрема асист у поєдинку, який відкрив сезон АПЛ.

Нагадаємо, 25-річний українець пропустив більшу частину сезону через травми, які не дозволили йому зіграти навіть у нещодавніх спарингах проти Уотфорда та Ліона. Для Зінченка і Ко АПЛ відновиться 26 грудня матчем проти Вест Хема. Загалом, Сашко зіграв у 11 поєдинках, в яких відзначився 1 результативною передачею.

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