Сьогодні свої товариські матчі проводили клуби АПЛ, за які виступають українці.

Товариські матчі

Брентфорд – Сельта – 1:3

Голи: Вісса, 1 – Аспас, 24, 54, Ларсен, 47

Арсенал – Мілан – 2:1

Голи: Едегор, 21, Нельсон, 41 – Томорі, 78

Брентфорд вже на першій хвилині вразив ворота Сельти, але це був останній успіх "бджіл" у поєдинку. Лідер галісійців Яго Аспас оформив дубль, а між цими голами "втиснувся" точний удар Ларсена.

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Єгор Ярмолюк минулий спаринг проти Бордо провів повністю і навіть відзначився асистом. Цього разу українець вийшов лише на 67-й хвилині, коли Брентфорд вже поступався 1:3. На жаль, ні він, ні жоден з партнерів не змогли змінити ситуацію.

Арсенал вдало проводить дубайське турне і без Олександра Зінченка, який має незначні проблеми з м'язами. Після розгрому Ліона лондонці розібралися з Міланом. Підопічні Артети здобули комфортну перевагу до перерви – Едегор забив прямим ударом зі штрафного, а Нельсону допоміг рикошет. Англієць Фікайо Томорі засмутив земляків на 78-й хвилині, проте це не допомогло Мілану уникнути поразки.

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