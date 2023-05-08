У контракті Манчестер Сіті з Ерлінгом Холандом прописані бонуси за індивідуальні та командні успіхи норвезького бомбардира.

Як інформує The Sun, "містяни" заплатять форварду 1 мільйон фунтів стерлінгів за перемогу в АПЛ і ще стільки ж – за перемогу в Лізі чемпіонів.

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350 тисяч фунтів стерлінгів Холанд отримає у вигляді премії за перемогу в Кубку Англії, ще стільки ж – за перемогу в бомбардирських перегонах чемпіонату Англії. Також серйозний дохід Ерлінгу принесуть особисті нагороди – такі, як Гравець року за версією PFA, Гравець року за версією футбольних журналістів і потрапляння в Команду року за версією PFA.

Ще 1 мільйон фунтів Манчестер Сіті надасть гравцеві, якщо той виграє Золотий м'яч. Таким чином, норвежець може отримати істотну надбавку до зарплати – до 5 мільйонів фунтів.

Холанд є другим найбільш високооплачуваним гравцем АПЛ після Кевіна де Брюйне. Його зарплата становить 375 тисяч фунтів на тиждень (19,5 млн фунтів стерлінгів на рік).

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