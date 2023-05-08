В контракте Манчестер Сити с Эрлингом Холандом прописаны бонусы в случае индивидуальных и командных успехов норвежского бомбардира.

Как информирует The Sun, "горожане" заплатят форварду 1 миллион фунтов стерлингов за победу в АПЛ и ещё столько же – за победу в Лиге чемпионов.

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350 тысяч фунтов стерлингов Холанд получит в виде премии за победу в Кубке Англии, ещё столько же – за выигрыш в гонке бомбардиров чемпионата Англии. Также серьёзный доход Эрлингу принесут личные награды – такие, как Игрок года по версии PFA, Игрок года по версии футбольных журналистов и попадание в Команду года по версии PFA.

Ещё 1 миллион фунтов Манчестер Сити преподнесёт игроку, если тот выиграет Золотой мяч. Таким образом, норвежец может получить существенную прибавку к зарплате – до 5 миллионов фунтов.

Холанд является вторым самым высокооплачиваемым игроком АПЛ после Кевина де Брюйне. Его зарплата составляет 375 тысяч фунтов в неделю (19,5 млн фунтов стерлингов в год).

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