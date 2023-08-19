Обидві команди вдало стартували в чемпіонаті Англії. Підопічні Пепа Гвардіоли програли Арсеналу Суперкубок Англії в серії пенальті, але в першому турі АПЛ розбили на виїзді Бернлі (3:0), після чого у тій-таки серії 11-метрових переграли Севілью в матчі за Суперкубок УЄФА. Щоправда, надовго втратили Кевіна де Брюйне, який травмувався у першому турі Прем'єр-ліги та пропустить кілька місяців. Ньюкасл тиждень тому напрочуд легко розбив Астон Віллу – 5:1.

Вже на першій хвилині Едді Хау ледь не втратив основного центрбека. Фабіан Шер невдало впав у боротьбі з Холандом, але все ж продовжив гру. "Містяни" затисли суперників на їхній половині поля, проте Ньюкасл впевнено оборонявся. Без моментів на старті гри. Хіба що міг бути класний шанс у Холанда, якби він зупинив м'яч у вигідній позиції. Був ще неточний удар Аканджі.

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Сіті значно більше володів м'ячем (доходило до 80%), однак без гостроти. Попри це, підопічні Гвардіоли вперто гнули свою лінію, і досягли мети на 31-й хвилині. Фоден віддав з правого флангу на Хуліана Альвареса, який з лінії штрафного увігнав м'яч у дальній кут. 1:0 на користь Манчестер Сіті – перший же удар у площину став гольовим.

Ерлінг Холанд знайшов свій шанс тільки на 41-й хвилині, але трохи не влучив у дальній кут. У підсумку, гол Хуліана Альвареса став єдиним до перерви.

На старті другого тайму Холанд знову мав момент – Поуп впорався. Підопічні Гвардіоли активно використовували Едерсона, довгі передачі якого раз за разом створювали господарям чисельну перевагу в зонах. Фоден міг оформити асистентський дубль – все зіпсував той-таки Холанд, який знову пробив повз дальню стійку. У Ньюкасла можна згадати хіба що дуже невдалий удар Бруно. Була ще спроба Барнса після помилки Родрі – Едерсон підстрахував.

У підсумку, 1:0. Хуліан Альварес показав Холанду майстер-клас із реалізації, а Хосеп Гвардіола, як це інколи з ним буває, обійшовся без жодної заміни. Ман Сіті після двох турів АПЛ йде без втрат, а в наступному турі зіграє проти Шеффілд Юнайтед.

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