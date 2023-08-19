В рамках суботньої програми 2-го туру АПЛ 2023/24 було проведено три матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 2-й тур

Ліверпуль – Борнмут – 3:1

Голи: Діас, 28, Салах, 36, Жота, 61 – Семеньо, 3

Вилучення: Макаллістер, 58 (Ліверпуль)

Нереалізований пенальті: Салах, 36

Вулверхемптон – Брайтон – 1:4

Голи: Хван, 61 – Мітома, 15, Еступіньян, 46, Марч, 51, 55

Вилучення: Нуньєш, 90+5 (Вулверхемптон)

Фулхем – Брентфорд – 0:1

Голи: Вісса, 44, Мбеумо, 66 (пен), 90+3

Вилучення: Рім, 66 (Фулхем)

Ліверпуль жахливо розпочав домашній матч проти Борнмута, занадто легко втрачаючи м'яч у білд-апу й пропустивши двічі за три стартових хвилини. В обох випадках забивав Семеньо, але перший гол скасували через офсайд. На 9-й же хвилині міг привезти Аліссон, який відпустив від себе сферу й зрізав суперника у підкаті.

Потім гра дещо вирівнялась, однак Ліверпуль до перерви виглядав у атаці навіть гірше за Борнмут. Тим не менш, на 28-й хвилині Луїс Жіас зрівняв рахунок внаслідок вривання Жоти в штрафний та удару в падінні через себе. На 36-й же господарі заробили пенальті – Салах не зміг прошити Нету, але зіграв на добиванні. 1:1.

Другий тайм мерсисайдці теж почали невдало, залишившись у меншості (за накладку червону отримав Макаллістер), але поступово Ліверпуль захопив контроль над грою. Воротам почали загрожувати регулярно, що вилилось у гол Жоти на 61-й хвилині – він спрацював на добиванні після лонгшоту Собослая. Після цього команди розмінювались моментами, однак забити ще один м'яч їм не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Юргена Клоппа.

Забарний вийшов у основі й провів повний матч. Перформанс українця виявився неоднозначним. Саме Ілля не встиг за Жотою при його добиванні, а крім того він програв кілька верхових єдиноборств Ван Дейку. Тим не менш, позитиву в грі екс-динамівця значно більше – грубих помилок він не допускав, 4 із 7 єдиноборств виграв, 4 удари заблокував і виконав 5 виносів.

Один із них навіть врятував Борнмут від чергового добивання. Не пішли у нашого земляка лишень довгі передачі – всі шість виявились неточними. Зате загалом Забарний видав 29 точних пасів із 36-ти, а також зробив 56 дотиків до м'яча. У системі Індані Іраоли українець має велику довіру, загалом виправдовуючи її.

У паралельній зустрічі Брайтон легко розібрався з Фулхемом. Рахунок було відкрито вже на 15-й хвилині внаслідок 30-метрового ривка Мітоми на дриблінгу з виходом віч-на-віч. На першій же хвилині другого тайму Каору асистував Еступіньяну, а на 51-й та 55-й відзначився Марч – гольові передачі ж віддавав Енсісо. 0:4.

Вулверхемптон зміг відіграти тільки один м'яч зусиллями свіжого Хван Хі Чхана. Фінальний свисток зафіксував перемогу Брайтона з рахунком 4:1 – команда Роберто Де Дзербі в другому турі поспіль забиває чотири голи.

Брентфорд здобув виїзну перемогу над Фулхемом. Матч став бенефісом Вісси, хоча Йоан має дякувати захисниками "коттеджерів". На 44-й хвилині Діоп віддав невдалий пас назад, подарувавши м'яч нападнику "джмелів" – той переграв Ріма й голкіпера, пробивши у порожні.

На 66-й же хвилині Рім звалив Віссу у власному штрафному в необов'язковій ситуації. Тім отримав другу жовту, залишивши Фулхем у меншості, а Мбеумо реалізував пенальті – 0:2. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Українець Єгор Ярмолюк знову провів всю гру в запасі.