Колишній нападник Арсенала та молодіжної збірної Англії Кевін Кемпбелл помер у віці 54 років.

Зірка англійського клубу трагічно помер у 26 років – 10 днів тому він грав проти суперника збірної України

Минулого місяця екс-футболіст потрапив до лікарні з важкою хворобою. Родина Кемпбелла не захотіла публічно розголошувати діагноз. На жаль, після нетривалої боротьби недуга взяла гору над організмом Кевіна.

Нападник пройшов академію Арсенала, який і став головним клубом його кар'єри, – 210 матчів, 55 голів. Чимало пограв і за Евертон (160 матчів, 50 голів), викликався до молодіжної збірної Англії. Син Кемпбелла, Тайріз, також став професіональним футболістом, але у 24 роки не наблизився до рівня батька.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.



Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.



Rest in peace, Kevin ️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr — Arsenal (@Arsenal) June 15, 2024

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