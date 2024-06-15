Помер екс-зірка Арсенала, який провів понад 300 матчів у АПЛ
Низка англійських клубів оплакує втрату свого знакового екс-футболіста.
Колишній нападник Арсенала та молодіжної збірної Англії Кевін Кемпбелл помер у віці 54 років.
Зірка англійського клубу трагічно помер у 26 років – 10 днів тому він грав проти суперника збірної України
Минулого місяця екс-футболіст потрапив до лікарні з важкою хворобою. Родина Кемпбелла не захотіла публічно розголошувати діагноз. На жаль, після нетривалої боротьби недуга взяла гору над організмом Кевіна.
Нападник пройшов академію Арсенала, який і став головним клубом його кар'єри, – 210 матчів, 55 голів. Чимало пограв і за Евертон (160 матчів, 50 голів), викликався до молодіжної збірної Англії. Син Кемпбелла, Тайріз, також став професіональним футболістом, але у 24 роки не наблизився до рівня батька.
Досягти величі з бандитами і пастухами: найкращий бомбардир Італії зірвав рекордний трансфер, цілий острів замінив сім'ю