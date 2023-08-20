Обе команды успешно стартовали в чемпионате Англии. Подопечные Пепа Гвардиолы проиграли Арсеналу Суперкубок Англии в серии пенальти, но в первом туре АПЛ разбили на выезде Бернли (3:0), после чего в серии 11-метровых. переиграли Севилью в матче за Суперкубок УЕФА. Правда, надолго потеряли Кевина де Брюйне, который травмировался в первом туре Премьер-лиги и пропустит несколько месяцев. Ньюкасл неделю назад удивительно легко разбил Астон Виллу – 5:1.

Уже на первой минуте Эдди Хау чуть не потерял основного центрбека. Фабиан Шер неудачно упал в борьбе с Холандом, но все же продолжил игру. "Горожане" зажали соперников на их половине поля, однако Ньюкасл уверенно оборонялся. Без моментов на старте игры. Разве что мог быть классный шанс у Холанда, если бы он остановил мяч в выгодной позиции. Был еще неточный удар Аканджи.

Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед в матче с четырьмя стойками и автоголом

Сити гораздо больше владел мячом (доходило до 80%), однако без остроты. Несмотря на это, подопечные Гвардиолы упорно гнули свою линию и достигли цели на 31-й минуте. Фоден отдал с правого фланга на Хулиана Альвареса, который с линии штрафной вогнал мяч в дальний угол. 1:0 в пользу Манчестер Сити – первый же удар в створ стал голевым.

Эрлинг Холанд нашел свой шанс только на 41-й минуте, но чуть не попал в дальний угол. В итоге гол Хулиана Альвареса стал единственным до перерыва.

На старте второго тайма у Холанда снова был момент – Поуп справился. Подопечные Гвардиолы активно использовали Эдерсона, длинные передачи которого то и дело создавали хозяевам численное преимущество в зонах. Фоден мог оформить ассистентский дубль – все испортил Холанд, который снова пробил мимо дальней стойки. У Ньюкасла можно упомянуть разве что очень неудачный удар Бруно. Была еще попытка Барнса после ошибки Родри – Эдерсон подстраховал.

В итоге, 1:0. Хулиан Альварес показал Холанду мастер-класс по реализации, а Хосеп Гвардиола, как это иногда с ним бывает, обошелся без замен. Ман Сити после двух туров АПЛ идет без потерь, а в следующем туре сыграет против Шеффилд Юнайтед.

Ливерпуль в меньшинстве победил Борнмут – Забарный снова провел хороший матч, но допустил голевую ошибку