Севілья контролювала перший тайм. Стартові 25 хвилин вразили сміливістю

Було очевидно, що підопічні Хосе Луїса Менділібара не будуть боротись за контроль м'яча. За стартові півгодини андалусійці провели менше 90 передач при 33% володіння, в той час як Манчестер Сіті мав 250+ та 67% відповідно. Як правило, такий футбол означає домінування "містян" і великі проблеми для їхнього суперника.

Втім, Севілья не просто не сипалась. "Рохібланкос" ще й сміливо пресингували білд-ап англійців і затискали на флангах великими силами. Це – типова риса команд Хосе Луїса Менділібара, однак високо накривати Ман Сіті наважується лічена кількість тренерів. Щоправда, пресинг нервіонців не створював критичних проблем для просувань підопічних Пепа Гвардіоли.

Значно більше труднощів для тріумфатора ЛЧ становив середній блок Севільї, який перебудовувався між схемами 4-2-3-1 і 4-4-2. Іспанці витримували максимальну компактність, майже не залишаючи простору між лініями. Фулбеки діяли близько до центральних захисників, в той час як фланги контролювали вінгери – при цьому Окампос був переведений з правого на лівий, аби допомагати 37-річному Навасу проти Гріліша.

Таким чином, Холанд і Ко залишались у меншості проти оборони "рохібланкос". Разом з дисциплінованою роботою опорників Севілья тримала дуже міцний блок. Сіті намагався розхитувати його через підіймання центрбека Аканджі аж до штрафного.

На лівому фланзі Гвардіол теж підіймався на чужу третину, однак це не приносило гостроти. Мануель діяв гостріше й активніше – не в останню чергу через відпрацьованість даного маневру у попередньому сезоні.

Також Манчестер Сіті намагався використовувати певну свободу вінгерів. Гріліш і Палмер в теорії могли обігрувати вінгерів 1-в-1 або відкриватись під розрізні паси. Ці ходи, як і підіймання Аканджі, виявились небезпечними тільки в перспективі – для реального загострення "містянам" не вистачало динаміки.

Лише наприкінці першого тайму, коли Севілья трішки підсіла, Сіті почав діяти гостріше, однак моментів майже не виникало. Можна згадати тільки кілька подач без замикань і небезпечне вривання Аканджі в штрафний під черпачок Палмера – втім, до удару справа так і не дійшла..

Таким чином, варто констатувати – перший тайм пройшов за планом Хосе Луїса Менділібара.

До перерви – рівність за моментами.

Сміливий малюнок гри на старті поєдинку приніс Манчестер Сіті два моменти. Вже на 7-й хвилині команда Пепа Гвардіоли могла забивати внаслідок подачі з кутового – Аке замикав навіс на дальню стійку, однак Буну парирував. На 14-й же Гріліш змістився на лівий кут штрафного й завдав обвідного удару, але і тут Буну виручив.

Ось і всі моменти Манчестер Сіті в першому таймі. На 26-й хвилині міг бути ще один, адже Холанд тікав за спину Баде під передачу – Лоїку довелося піти на ризикований тактичний фол. В УПЛ за такі порушення вилучають.

Севілья довгий час не мала і таких нагод, однак на 25-й хвилині шокувала "містян" голом – причому красивим. Буну вибив м'яч низом по центру на Торреса, а той несподівано пропустив сферу повз Родрі у розрив між лініями. Окампос підхопив і перевів на лівий фланг, звідки Акунья виконав точну подачу на лінію воротарського – Ен-Несірі ж протиснув двох захисників, замкнувши головою. 0:1!

І не можна сказати, що це прямо таки випадковість. Севілья системно виходила з-під пресингу через виноси Буну – благо, вони були доволі точними. Що найбільш важливо, у більшості випадків андалусійці чіплялись за м'яч і зберігали сеанс володіння.

Після забитого м'яча нервіонці цинічно відмовились від високого пресингу, почавши зустрічати Манчестер Сіті. І навіть за таких умов команда могла забивати ще внаслідок прориву Торреса правим флангом – Олівер відкотив на лінію штрафного під удар Ламелі, однак той пробив дуже неточно.

Севілья мала закривати гру на старті другого тайму. Рішення Менділібара й Окампос порвали Сіті, але "містян" врятував Ен-Несірі

У роздягальні тренери не зробили замін. Пеп Гвардіола обійшовся і без тактичних перестановок, а от Хосе Луїс Менділібар зробив атакувальний хід. Ентренадор андалусійців перемістив вінгера Окампоса на рідний лівий фланг.

Результат міг бути феноменальним. Лукас значно потужніше працює праворуч, а проти нього була значно слабша опозиція – молодий Палмер і підстаркуватий Вокер, якому доводилося закривати діру від переміщень Аканджі. Севілья почала цілеспрямовано контратакувати через ці зони, створивши низку вбивчих моментів.

Вже на 50-й хвилині Окампос набрав хід лівим флангом, прокинув м'яч над Вокером і почав тікати 2-в-2 до штрафного. Дистанція між ними була великою, однак вінгер віддав точний простріл на лінію воротарського – втім, Юссеф пробив над воротами!

Ще за дві хвилини Ен-Несірі отримав розрізну передачу з лівого флангу від Торреса. Марокканець увірвався на лівий край штрафного й пробив у ближній кут, але неточно (а міг спробувати хитнути Аке). Ще через хвилину Окампос заробив штрафний на Родрі – втім, Жордан завдав удару прямо по позиції Едерсона.

На 57-й хвилині Окампос влітав на лівий край карного майданчика й крутив під дальню стійку (неточно), а на 60-й Навас відібрав сферу на фланзі й покотив на Ен-Несірі. Юсефу залишалось тільки переграти Едерсона, однак в останню мить підкат Вокера врятував Манчестер Сіті.

Ен-Несірі, звісно, підвів свою команду в завершальній фазі, але несправедливо спускати на нього всіх собак. Саме завдяки марокканцю ці моменти й виникали – він висмикував на себе Родрі, класно чіплявся за виноси й відскоки, а також своєчасно виконував переведення на фланги. Більшість моментів "рохібланкос" починалися саме з грамотних дій Ен-Несірі.

Манчестер Сіті покарав за марнотратство. Буну втримав Севілью у грі

Якщо не забиваєш ти, то забивають тобі". Стара футбольна мудрість спрацювала через дві хвилини після моменту Ен-Несірі. Гріліш з лівого краю штрафного покотив на Родрі, той навісив на лінію воротарського, однак Холанд не дотягнувся до м'яча – зате дотягнувся Палмер. Коул прибіг на дальню стійку й головою пробив у протихід Буну. 1:1!

І навіть після цього Севілья могла забивати. Причому рівно за хвилину. Ви будете сміятись, але знову момент запоров Ен-Несірі – і це вже був чистий вихід віч-на-віч з розрізного пасу Окампоса. Юсеф не зміг переграти Едерсона.

Попри таку катастрофічну ситуацію з обороною, Пеп Гвардіола не став проводити заміни. Як показав подальший хід подій, рішення себе майже виправдало. Севілья почала втрачати сили, сівши на власну третину й дозволивши англійцям навалитись на власні ворота. Навала мала завершуватись голами – Сіті чинив колосальний тиск, створивши низку дуже небезпечних епізодів.

Щоправда, більшість з них виявилась дещо хаотичною, ставши наслідком кросів. Дальні ж удари без проблем тягнув Буну. Найкращий шанс вирвати перемогу британці втратили на 90-й хвилині, коли Аке замикав подачу Гріліша на лінію воротарського – Нейтан бив головою під поперечку, однак Буну врятував.

Севілью нарешті здолали в "її грі"

Зрештою, свисток арбітра відправив команди в серію пенальті. Уся п'ятірка "містян" зуміла переграти Буну, хоча Яссін був близьким до сейву при ударі Вокера. Севілья ж програла внаслідок останнього пострілу – Гудель поцілив у поперечку. 5:4!

Таким чином, Манчестер Сіті вперше в своїй історії виграв Суперкубок УЄФА, в той час як Севілья зазнала шостої поспіль поразки в турнірі.