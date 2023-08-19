Тоттенхем і Манчестер Юнайтед розчарували у першому турі. "Шпори" не змогли переграти Брентфорд, а перемога "дияволів" над Вулверхемптоном виглядала справжнім відскоком – тріумфувати мали саме "вовки". Здавалося, що літнє підсилення й оновлення команд не принесло особливого зиску.

Втім, поєдинок у Лондоні виявився набагато кращим для обох команд. Вони створили дуже пристойну кількість моментів високого ґатунку. Зокрема, у першому таймі МЮ і Тотнем розмінялись влучаннями у каркас – Варан пробивав головою після кутового, а Порро стріляв з лінії штрафного. Крім того, після одного з прострілів у виконанні Порро м'яч влучив у стійку, зрикошетивши від ноги Шоу.

Як і в матчі проти Вулвз, марнотратство виявив Рашфорд. Так, на 14-й хвилині він отримав проникний пас від Гарначо й стріляв метрів з восьми, поціливши у голову Вікаріо. На 24-й же Маркус пробивав головою зі схожої відстані, замикаючи закидушку Бруну, але м'яч пролетів над воротами (а форвард ще й у невеличкому офсайді перебував). Сам Бруну теж запоров момент із ударом з меж воротарського.

Тоттенхем відповідав не менш гостро. Окрім епізодів зі стійками, пригадується атака на 26-й хвилині, коли Сон втік від Варана і відкотив м'яч Сарру, а той перевів у штрафний на Кулусевскі. Швед пробивав метрів з 12-ти, однак Онана врятував МЮ. Врятував він і на 31-й при пострілі Сарра з мінімальної відстані в ближній кут.

Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Гра була рівною й динамічною, без явної переваги МЮ чи Тоттенхема. Втім, гості не зробили висновків із хорошої флангової роботи "шпор" та постійних вривань Сарра в ударні зони, за що прилетіло покарання.

Всього через три хвилини по перерві Кулусевскі прорвався на правий край штрафного й прострілив, а м'яч рикошетом від Шоу пішов на дальню стійку. Всі захисники пролетіли повз нього, дозволивши Сарру зіграти на замиканні. 1:0!

Після цього знову пішли гойдалки. МЮ міг відігратись вже на 52-й хвилині внаслідок переведення на правий край штрафного під удар Антоні. Бразилець вистрілив метрів з 11-ти у дальній нижній кут, але влучив у стійку! Відповідь Тотнема була блискавичною: Сон відкрився під проникний пас від Меддісона й скинув м'яч Удоджі, а той проштовхнув м'яч у правий нижній – Онана парирував ногою!

На 57-й хвилині настала черга лондонських фанів хапатись за серце. Рашфорд заробив стандарт, а Бруну Фернандеш виконав подачу на лінію воротарського – Каземіро замкнув головою, пробивши під поперечку. Вікаріо врятував Тоттенхем у карколомному стрибку! "Шпори" у відповідь провели дві крутих атаки, в яких розірвали всю оборону МЮ, однак Сон і Біссума підвели у завершенні.

В середині другого тайму гра дещо заспокоїлась. Протистояння залишалось динамічним і цікавим, однак моментів не виникало до 83-ї хвилини. Саме тоді Тоттенхем святкував другий гол. Перішіч прийняв пас на лівий край штрафного від Меддісона й прострілив вздовж воріт – Девіс до м'яча не дотягнувся, але його у власні ворота підрізав Лісандро Мартінес. 2:0!

МЮ намагався врятуватись. У компенсований час Варан замикав навіс Еріксена на лінію воротарського, пробиваючи під поперечку, однак там і Вікаріо виручив, і офсайд був. Бруну ж стріляв зі штрафного над лівою дев'яткою. Відіграти бодай один м'яч гостям так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував перемогу Тоттенхема – першу в сезоні!

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