Єдиний м'яч у звітній зустрічі забив Мухаммед Гюмюшкайя, який за три хвилини до цього лише з'явився на полі, замінивши Месута Озіла.

"Виклик традиціям": Шахтар презентував третій комплект форми без логотипу клубу

Для 20-річного вихованця Фенербахче цей гол взагалі виявився дебютним. Відтак, можна зрозуміти бажання Гюмюшкайя відсвяткувати цю подію поцілунком емблеми Фенербахче, але саме з цим виникли проблеми. Гравець просто не знайшов її на формі.

Річ у тому, що турецький клуб використовував експериментальний концепт екіпірування від PUMA. Німецька компанія для більшості своїх партнерів розробила третій варіант форми без емблеми, а лише з назвою клубу на грудях. Додамо, що подібний курйоз може статися і з гравцем Шахтаря. У "гірників" теж є схожий комплект форми.

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