Битва Манчестер Сіті проти мадридського Реала повинна стати окрасою не тільки півфіналу Ліги чемпіонів, а і всього сезону загалом. Занадто вже яскраві й при цьому кардинально різні дані колективи. Тонко налаштована структура позиційного футболу Гвардіоли проти створення максимально комфортних умов для зірок у Анчелотті. Адаптації Пепа під суперника проти адаптації Карло під своїх лідерів. Де Брюйне проти Модріча, Бензема проти Діаша, Куртуа проти Едерсона. Король ЛЧ проти вічного лузера вирішальних матчів, врешті-решт. Будь-яка вивіска з цього протистояння привертала увагу всього світу.

Манчестер Сіті – Реал – 4:3 – відео голів і огляд матчу

Стартовий склад Реала здивував хіба що швидким відновленням Алаби, а відсутність Каземіро прогнозувалася ще перед матчем – опорник залишився у лазареті. Його місце в центральній ланці мадридців зайняв Вальверде, замість якого в трійку атаку вийшов Родріго. У Манчестер Сіті, в свою чергу, не встиг набрати форму Вокер, однак його позицію зайняв Стоунз – через травму він не прогнозувався у основі. Дискваліфікованого Канселу замінив Зінченко (а не обережний Аке), а замість Стерлінга в атаку вийшов Жезус. Схоже, покер у ворота Уотфорда вразив Пепа.

Як і очікувалось, Манчестер Сіті розпочав з дуже високого пресингу, але ніхто не очікував дуже раннього гола. Вже на 2-й хвилині "містяни" відкрили рахунок: Марез отримав діагональ, змістився в центр і виконав закидання у центр штрафного, куди увірвався Де Брюйне – ні Мілітао, ні Карвахаль не встигли за Кевіном. Бельгієць замкнув подачу точним ударом головою в ближній кут. 1:0!

Шокований Реал спробував перехопити ініціативу, але навіть центр поля гостям перейти було проблематично. Сіті був швидшим і ефективнішим на кожній ділянці поля, однак на другий швидкий гол ніхто не очікував. А він стався: на 11-й хвилині Де Брюйне змістився з лівого флангу й запустив передачу на 11 метрів, а Жезус, випередивши Алабу й розвернувшись навколо нього, пробив у дальній кут – 2:0!

На 15-й хвилині Зінченко міг організувати і третій гол, виконавши ідеальну за таймінгом передачу за спину Карвахалю на хід Фодену (Менді не витримав лінію офсайду). Філ виконав простріл вздовж лінії воротарського, до якого не дотягнувся Куртуа, але й Жезус до м\яча не встиг. З огляду на такий старт матчу, розгром Реала в перші півгодини здавався все більш реальним.

Власне, він і мав статись. Господарів підвела реалізація та сканування простору. Зокрема, на 26-й та 29-й хвилинах Манчестер Сіті комбінаціями просто знищив оборону Реала, вилетівши у атаку 3-в-2 – втім, спочатку Марез замість поперечного пасу під вихід Фодена сам на сам пробив повз ближню дев'ятку, а потім Філ завершив контрвипад ударом в дальній кут. М'яч пройшов у сантиметрах від каркасу. На 31-й же з лінії штрафног повз правий нижній бахнув Зінченко.

"Вершкові" в цей період виглядали жахливо. Їм було дуже важко вийти з-під пресингу, адже Родрі та Бернарду Сілва вкрай уважно стежили за опусканнями опорників. Вінгери залишались непомітними, а короткочасні відрізки з володінням м'ячем не просували атаки до штрафного. Мадрид здавався приреченим – втім, усі фани пам'ятали про фантастичне вміння "бланкос" карати суперника за найменші помилки. Вперше гості могли це зробити на 25-й хвилині: Едерсон віддав пас Діашу в штрафному, але Бензема вибив м'яч з-під португальця на прийомі – Менді зачепився за відскок і віддав зворотній пас, а сфера зрикошетила від ноги Діаша в дальню стійку!

Вдруге Реал не вибачив Сіті. На 33-й хвилині Бензема зачепився за м'яч на чужій третині поля й запустив передачу на Менді, а сам пішов відкриватись у штрафний через зону між Зінченком і Ляпортом. Сашко не встиг за найкращим форвардом світу, внаслідок чого Карім спокійно замкнув навіс Ферлана ударом під ближню стійку – 2:1! Ще за дві хвилини мадридці взагалі могли зрівняти рахунок, однак постріл Родріго після вривання на правий край карного майданчика парирував Едерсон.

Після цього гра дещо вирівнялась. В ендшпілі першого тайму можна згадати хіба що заміну Джона Стоунза одразу після пропущеного гола – вочевидь, центрбек Манчестер Сіті ще не встиг повноцінно відновитись від травми. Замість нього вийшов Фернандінью. Відпочивати команди відправились на мінімальної переваги "містян" у рахунку.

У роздягальні Карло Анчелотті також довелося вдатись до замін. Італієць зняв з гри Алабу, випустивши Начо, однак одразу після відновлення другого тайму топ-момент привіз Мілітао. На 47-й хвилині Марез прокинув повз нього м'яч у центрі поля й легко втік віч-на-віч з Куртуа, вистріливши у дальній кут – стійка врятувала "бланкос", а добивання від Фодена заблокував Начо! На 53-й же Ман Сіті таки святкував взяття воріт: Фернандінью відібрав м'яч, виконав ривок правим флангом повз Менді й виконав подачу на лінію воротарського, а Фоден замкнув ударом головою повз Куртуа – 3:1! Знову за своїм гравцем не встиг Карвахаль.

Втім, щастя "містян" тривало недовго. Всього через дві хвилини Вінісіус увімкнув режим бога, ефектно пропустивши передачу від Менді повз власних ніг і між ногами Фернандінью. Після цього Жуніор виконав ривок до лівого краю штрафного в повній самотноті, завершивши його пострілом повз Едерсона – 3:2! На 57-й же хвилині зрівняти рахунок міг Мілітао, який замкнув навіс з кутового, однак удар виявився занадто слабким.

В наступні 10 хвилин на полі відбувалася певна опертивна пауза. Такий розвиток подій не влаштував Олександра Зінченка. Українець в принципі проводив потужний матч, а після другого пропущеного гола наш козак увімкнув режим праймового Канселу. Зокрема, на 68-й хвилині Сашко прийняв м'яч на лівому краю штрафного й прострілив на 11 метрів – туди несподівано влетів Ляпорт, який випередив усіх захисників і пробив по центру. Куртуа врятував Реал!

Карло Анчелотті у відповідь вирішив зняти Родріго, кинувши у бій Камавінгу. Це сталося на 70-й хвилині, а вже на 74-й Манчестер Сіті забив четвертий гол – і героєм став наш Зінченко! Олександр протягнув м'яч із глибини до лівого кута штрафного, легко хитнув Крооса й отримав від нього по ногах. Мадридці зупинилися, адже очікували на свисток про фол (зокрема, вимкнувся Камавінга), однак Бернарду Сілва підхопив сферу й одразу зробив ривок на лівий край штрафного. Після цього португалець спокійно ляпнув у ближню дев'ятку – 4:2!

На 76-й хвилині Манчестер Сіті повинен був "ховати" Реал, але знову підвела реалізація. Марез на дриблінгу накрутив опонентів, влетівши на праву половину карного майданчика й опинившись прямо перед Куртуа – Ріяд пробив у дальній кут, однак трішечки не влучив. Покарння за марнотратство виявилось жорстоким: на 80-й хвилині Кроос виконав подачу, а Ляпорт у стрибку зачепив сферу рукою. Це був явний гандбол.

Арбітр Іштван Ковач без вагань призначив пенальті. Карім Бензема у матчі проти Осасуни на вихідних не забив з "позначки" двічі поспіль – втім, тут він не підвів столицю Іспанії. Француз виконав "паненку", а Едерсон полетів у кут. 4:3!

Рубен Діаш міг відновити перевагу "містян" у два голи, полетівши на замикання подачі Мареза зі стандарту, але влучити під ближню стійку португальцю не вдалося. Цей момент виявився останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував перемогу Манчестер Сіті з рахунком 4:3. Фантастична битва за фінал отримає розв'язку вже на Сантьяго Бернабеу.

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