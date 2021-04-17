Півзахисник Філ Фоден став черговим гравцем у черзі за контрактом від Манчестер Сіті.

Керівництво клубу готове розпочати переговори з вихованцем щодо продовження угоди, повідомляє Mirror.

Манчестер Сіті визначив Гріліша основною трансферною ціллю на літо

Чинний контракт Фодена розрахований до 2024 року, але Манчестер Сіті хоче зберегти таланта щонайменше до 2026-го. Зарплатою 20-річного гравця також не образять – вона зросте з 30 тисяч фунтів на тиждень до 100-та. У поточному сезоні Фоден провів 41 матч, відзначився 13 голами та 9 асистами.

До слова, нещодавно з'являлися чутки про новий контракт і для Олександра Зінченка. Втім, фінансовий прогрес українця буде скромніший – з 20 тисяч фунтів до 90-та.

Зінченко не залишає Гвардіолі іншого виходу – англійські ЗМІ та фанати шаленіють від українця, який пише історію в ЛЧ