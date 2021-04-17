Полузащитник Фил Фоден стал очередным игроком в очереди за контрактом от Манчестер Сити.

Руководство клуба готово начать переговоры с воспитанником о продлении соглашения, сообщает Mirror.

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Действующий контракт Фодена рассчитан до 2024 года, но Манчестер Сити хочет сохранить таланта минимум до 2026-го. Зарплатой 20-летнего игрока также не обидят – она вырастет с 30 тысяч фунтов в неделю до 100-та. В текущем сезоне Фоден провел 41 матч, отметился 13 голами и 9 ассистами.

К слову, недавно появлялись слухи о новом контракте и для Александра Зинченко. Впрочем, финансовый прогресс украинца будет скромнее – с 20 тысяч фунтов до 90-та.

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