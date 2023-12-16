Гравець збірної Англії Калвін Філліпс так і не зміг закріпитися у складі Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті попрощається з англійським півзахисником команди Калвіном Філліпсом уже в зимове трансферне вікно.

Повернення Холанда до складу Манчестер Сіті відкладається – Гвардіола розкрив нові подробиці

"Кожен знає, в якому стані він перебуває. Ми поговоримо, подивимось на трансферний ринок у січні. Це буде нелегко", – заявляв нещодавно Хосеп Гвардіола.

Попри ці слова, відхід Калвіна Філліпса – вирішена справа. У січні він 100% покине Манчестер Сіті, повідомляє Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Калвін став гравцем "містян" у 2022 році, перебравшись з Лідса за 49 млн євро. У поточному сезоні Філліпс зіграв у 9 матчах, загалом провівши на полі 216 хвилин. Англієць забив гол у ворота Црвени Звезди у Лізі чемпіонів.

"Рівень Роберто Карлоса". Миколенко порвав всіх критиків – причина прогресу, тонни вибачень, меми з конкурентами Мудрика