Игрок сборной Англии Калвин Филлипс так и не смог закрепиться в составе Манчестер Сити.

Манчестер Сити попрощается с английским полузащитником команды Калвином Филлипсом уже в зимнее трансферное окно.

Возвращение Холанда в состав Манчестер Сити откладывается – Гвардиола раскрыл новые подробности

"Каждый знает, в каком состоянии он находится. Мы поговорим, посмотрим на трансферный рынок в январе. Это будет нелегко", – заявлял недавно Хосеп Гвардиола.

Несмотря на эти слова, уход именно Калвина Филлипса – решенное дело. В январе он 100% покинет Манчестер Сити, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что Калвин стал игроком "горожан" в 2022 году, перебравшись из Лидса за 49 млн евро. В текущем сезоне Филлипс сыграл в 9 матчах, всего проведя на поле 216 минут. Англичанин забил гол в ворота Црвены Звезды в Лиге чемпионов.

"Уровень Роберто Карлоса". Миколенко порвал всех критиков – причина прогресса, тонны извинений, мемы с конкурентами Мудрика