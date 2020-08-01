Манчестер Сіті готовий віддати свого гравця в обмін на Серхі Роберто

Манчестер Сіті прагне придбати Серхі Роберто та готовий включити в угоду Еріка Гарсію, повідомляє Sport.es.

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Зазначається, що захисник Манчестер Сіті має бажання повернутись до свого рідного клубу, який він покинув у 2017 році. Однак, у трансфері Роберто є ще дві перешкоди: і Барселона, і сам гравець не бажають припиняти співпрацю.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Роберто провів 22 матчі, в яких відзначився голом та двома асистами.

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