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Манчестер Сіті готовий віддати свого гравця в обмін на Серхі Роберто

22:22 - Читать на русском
Манчестер Сіті готовий віддати свого гравця в обмін на Серхі Роберто
Серхі Роберто / Mundo Deportivo

Захисник Барселони Серхі Роберто може змінити клубну прописку цього трансферного вікна.

Манчестер Сіті прагне придбати Серхі Роберто та готовий включити в угоду Еріка Гарсію, повідомляє Sport.es.

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Зазначається, що захисник Манчестер Сіті має бажання повернутись до свого рідного клубу, який він покинув у 2017 році. Однак, у трансфері Роберто є ще дві перешкоди: і Барселона, і сам гравець не бажають припиняти співпрацю.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Роберто провів 22 матчі, в яких відзначився голом та двома асистами.

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