toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Манчестер Сити готов отдать своего игрока в обмен на Серхи Роберто

1 августа 22:30 - Читати українською
Манчестер Сити готов отдать своего игрока в обмен на Серхи Роберто
Серхи Роберто / Mundo Deportivo

Защитник Барселоны Серхи Роберто может сменить клубную прописку в это трансферное окно.

Манчестер Сити хочет приобрести Серхи Роберто и готов включить в сделку Эрика Гарсию, сообщает Sport.es.

Барселона и Ювентус планируют новый обмен хавбеками

Отмечается, что защитник Манчестер Сити желание вернуться в свой родной клуб, который он покинул в 2017 году. Однако, в трансфере Роберто еще два препятствия: и Барселона, и сам игрок не желают прекращать сотрудничество.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Роберто провел 22 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім

blog_ava
Пиварич готов вернуться в Динамо ради Луческу
1 августа
9331
Теги
Англия Серхи Серхи Роберто Манчестер Сити Манчестер Сити Барселона Барселона Трансферы Барселоны Трансферы Манчестер Сити Эрик Эрик Гарсия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
40
мин
СПАЛ
19:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук