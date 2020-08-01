Манчестер Сити готов отдать своего игрока в обмен на Серхи Роберто

Защитник Барселоны Серхи Роберто может сменить клубную прописку в это трансферное окно.

Манчестер Сити хочет приобрести Серхи Роберто и готов включить в сделку Эрика Гарсию, сообщает Sport.es.

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Отмечается, что защитник Манчестер Сити желание вернуться в свой родной клуб, который он покинул в 2017 году. Однако, в трансфере Роберто еще два препятствия: и Барселона, и сам игрок не желают прекращать сотрудничество.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Роберто провел 22 матча, в которых отметился голом и двумя ассистами.

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