Барселона та Ювентус планують новий обмін хавбеками

Барселона та Ювентус не планують зупинятись на обміні Артура на Міралема П'яніча.

Ракітіч може стати гравцем Ювентуса, а в зворотньому напрямку вирушить Бентанкур, повідомляє Sport.es.

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Зазначається, що Барселона повинна ще доплатити 30 млн євро за уругвайського хавбека. Нагадаємо, що раніше клуби оформили ще один обмін півзахисниками: в Барселону вирушив П'яніч, а Артур став гравцем Ювентуса.

До слова, Ракітіч провів 41 матч у складі Барселони в поточному сезоні, записавши до свого активу гол та 4 асисти. Бентанкур же відіграв за Ювентус 42 поєдинки в цьому сезоні, відзначившись забитим м'ячем та 8 результативними передачами.

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