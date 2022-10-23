Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив перемогу над Брайтоном і старт свого колеги Роберто Де Дзербі в АПЛ.

"Містяни" не без труднощів набрали три очки. У першому таймі все було ідеально – Ерлінг Холанд оформив дубль. А от по перерві Брайтон завдяки голу Троссара повернувся у гру і змусив господарів понервувати. Крапку в матчі поставив Кевін де Брюйне, знявши всі питання.

Дубль Холанда й асист голкіпера у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Брайтон – 3:1

"Це була одна із найскладніших ігор для Манчестер Сіті. До стилю гри Брайтона ми не звикли. У нас не було вільних гравців на полі – лише Едерсон, бо суперник грав персонально. Доводилося більше грати прямо. Наша команда до такого не звикла, проте ми дуже задоволені трьома очками, адже гра була складною.

Компліменти моїм гравцям, бо знаю, як їм було важко. Я їм перед грою і навіть у перерві нагадував, яким важким може бути цей матч. Але Манчестер Сіті вдалося перемогти.

Брайтон при Поттері завжди грав агресивно., використовуючи довгі передачі. У Де Дзербі такого немає. Його опорники грають дуже близько, вони дуже добре біжать та допомагають з передачами у фінальній третині поля. Нам було складно.

Я – великий прихильник Де Дзербі, мені подобається гра його команд. Він хоче володіти м'‘ячем, щоб грати першим номером. Він – найкращий приклад такого стилю. У Роберто важкий календар – Ліверпуль, Тоттенхем, ми, Ноттінгем Форест. Його адаптація – це питання часу. Я майже переконаний, що якщо Брайтон так гратиме проти всіх, то суперникам буде складно", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

У 11-ти зіграних матчах АПЛ Ман Сіті набрав 26 очок і відстає від Арсенала на 1 бал. У Брайтона 15 балів, але з Де Дзербі команда ще не перемагала – 2 нічиї, 3 поразки.

Манчестер Сіті здолав Брайтон – асист кіпера, дубль Холанда і шедевр де Брюйне продовжили жах Де Дзербі в АПЛ