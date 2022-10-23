"Горожане" не без труда набрали три очка. В первом тайме все было идеально – Эрлинг Холанд оформил дубль. А вот после перерыва Брайтон благодаря голу Троссара вернулся в игру и заставил хозяев понервничать. Точку в матче поставил Кевин де Брюйне, сняв все вопросы.

Дубль Холанда и ассист голкипера в видеообзоре матча Манчестер Сити – Брайтон – 3:1

"Это была одна из самых сложных игр для Манчестер Сити. К стилю игры Брайтона мы не привыкли. У нас не было свободных игроков на поле – только Эдерсон, потому что соперник играл персонально. Приходилось больше играть прямо. Наша команда к такому не привыкла, однако мы очень довольны тремя очками, ведь игра была сложной.

Комплименты моим игрокам, потому что знаю, как им было тяжело. Я им перед игрой и даже в перерыве напоминал, каким трудным может быть этот матч. Но Манчестер Сити удалось победить.

Брайтон при Поттере всегда играл агрессивно, используя длинные передачи. У Де Дзерби такого нет. Его опорники играют очень близко, очень хорошо бегут и помогают с передачами в финальной трети поля. Нам было сложно.

Я – большой поклонник Де Дзерби, мне нравится игра его команд. Он хочет владеть мячом, чтобы играть первым номером. Он – лучший пример такого стиля. У Роберто тяжелый календарь – Ливерпуль, Тоттенхэм, мы, Ноттингем Форест. Его адаптация – это вопрос времени. Я почти убежден, что если Брайтон будет так играть против всех, то соперникам будет сложно", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В 11-ти сыгранных матчах АПЛ Ман Сити набрал 26 очков и отстает от Арсенала на 1 балл. У Брайтона 15 баллов, но с Де Дерби команда еще не побеждала – 2 ничьих, 3 поражения.

Манчестер Сити одолел Брайтон – ассист кипера, дубль Холанда и шедевр де Брюйне продолжили ужас Де Дзерби в АПЛ