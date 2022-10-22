Роберто Де Дзербі все ще не перемагав із Брайтоном (2 перемоги, 2 нічиї), а сьогодні екс-тренер Шахтаря змушений був складати іспит Хосепу Гвардіолі та його Манчестер Сіті. Чинні чемпіони у попередньому турі програли Ліверпулю, тому знову втрачати очки не планували.

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Перша половина минула без великої кількості моментів, але з двома голами господарів. В середині тайму Ерлінг Холанд впав у боротьбі з кіпером Брайтона і просив пенальті. Не отримав, але забив буквально через 2 хвилини. Нападник Сіті випередив захисника і Санчеса та покотив у порожні ворота. Асист в активі Едерсона (!), який довгим пасом від своїх воріт ідеально віддав на хід бомбардиру "містян". 1:0 на 22-й хвилині.

Міг забивати і Кевін де Брюйне, однак Данк у падінні заблокував удар капітана "містян". Незадовго до перерви Крейг Поусон залишив без уваги падіння Бернарду Сілви у штрафному майданчику Брайтона. Епізод давно заграли, але втрутився VAR. І дійсно – повтор показав, що Гросс штовхнув португальця в спину, а Данк ще й поставив підніжку. Пенальті гарматним ударом у кут воріт реалізував Холанд. Шансів у Роберта Санчеса не було. 600-й гол Манчестер Сіті в АПЛ під керівництвом Хосепа Гвардіоли – повторення досягнення легендарних Арсенала Венгера і Ман Юнайтед Фергюсона.

2:0 після першого тайму – шанси команди Де Дзербі на очки видавалися примарними. Сіті впевнено контролював гру, а "чайки" в атаці виглядали вкрай безпорадно.

Втім, на 53-й хвилині Брайтон повернувся у гру. Троссар з лінії штрафного потужно пробив у ближній кут. Едерсон пізно зреагував і не врятував, а перед тим Аканджі вчисту програв боротьбу супернику. Серія колективних помилок господарів призвела до пропущеного м'яча.

Підопічні Гвардіоли виглядали дещо розгубленими і за інерцією дозволили Брайтону провести ще кілька атак. Найгострішу з них розігнав Троссар, який втік від Родрі на правому фланзі, увійшов у штрафний, але не зміг переграти Едерсона. У Сіті можна згадати хіба що неточний удар Ляпорта головою.

Але на 75-й хвилині своє слово сказав Кевін де Брюйне. Лідер Ман Сіті з-за меж штрафного ефектно поклав у кут воріт. Дуже красивий гол бельгійця, який став для нього лише другим у сезоні (при сумарних 11-ти асистах).

3:1 – Манчестер Сіті набрав 26 очок і відстає від Арсенала на 1 бал (команда Олександра Зінченка має гру в запасі). Брайтон довів безвиграшну серію Де Дзербі вже до 5-ти матчів – екс-тренер Шахтаря набрав лише 2 очки у 5-ти турах. У "чайок" залишилося 15 пунктів та 8 місце.

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