Манчестер Сіті обіграв Брайтон в рамках 13-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Роберто Де Дзербі досі не здобув жодної перемоги в АПЛ. Щоправда, нова команда екс-наставника Шахтаря за 5 матчів зіграла, серед іншого, проти Тоттенхема, Ліверпуля та Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті здолав Брайтон – асист кіпера, дубль Холанда і шедевр де Брюйне продовжили жах Де Дзербі в АПЛ

Героєм звітного матчу став Ерлінг Холанд. Дещицю слави норвежець мусить віддати Едерсону – бразильський голкіпер записав у свій актив гольову передачу. Відтак, Манчестер Сіті набрав 26 очок і відстає від Арсенала на 1 бал (команда Олександра Зінченка має гру в запасі). У Брайтона залишилося 15 пунктів та 8 місце в турнірній таблиці.