Манчестер Сіті та Челсі зустрічаються у півфіналі Кубка Англії. Стартові склади команд і онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Челсі стартує о 19:15 за київським часом. Пряму трансляцію гри від Setanta Sports можна дивитися безпосередньо в цій новині.

Михайло Мудрик розпочинає гру в запасі. Це єдина зміна в складі Челсі після погрому Евертона. Манчестер Сіті на тижні вилетів з Ліги чемпіонів. Ерлінг Холанд не потрапив у заявку.

Стартові склади команд

Манчестер Сіті: Ортега – Вокер, Стоунз, Аканджі, Аке – де Брюйне, Родрі, Сілва – Фоден, Альварес, Гріліш.

Запасні: Едерсон, Діаш, Ковачіч, Доку, Гомес, Гвардіол, Нуньєш, Бобб, Льюїс.

Челсі: Петровіч – Гюсто, Сілва, Чалоба, Кукурелья – Кайседо, Енцо – Палмер, Галлахер, Мадуеке – Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Гілкріст, Чілвел, Дісасі, Бадіашіль, Чуквуемека, Мудрик, Стерлінг, Вашингтон.