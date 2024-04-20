Манчестер Сити и Челси встречаются в полуфинале Кубка Англии. Стартовые составы команд и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Челси стартует в 19:15 по киевскому времени. Прямую трансляцию игры от Setanta Sports можно смотреть непосредственно в этой новости.

Михаил Мудрик начинает игру в запасе. Это единственное изменение в составе Челси после погрома Эвертона. Манчестер Сити на неделе вылетел из Лиги чемпионов. Эрлинг Холанд не попал в заявку.

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Ортега – Уокер, Стоунз, Аканджи, Аке – де Брюйне, Родри, Силва – Фоден, Альварес, Грилиш.

Запасные: Эдерсон, Диаш, Ковачич, Доку, Гомес, Гвардиол, Нуньеш, Бобб, Льюис.

Челси: Петрович – Гюсто, Силва, Чалоба, Кукурелья – Кайседо, Энцо – Палмер, Галлахер, Мадуэке – Джексон.

Запасные: Беттинелли, Гилкрист, Чилуэл, Дисаси, Бадиашиль, Чуквуэмека, Мудрик, Стерлинг, Вашингтон.