Манчестер Сіті в рамках 25-го туру АПЛ 2023/24 приймає Челсі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 25-го туру АПЛ 2023/24 між Манчестер Сіті та Челсі розпочнеться о 19:30 за київським часом. Телетрансляція доступна у додатку Setanta Sports. Михайло Мудрик розпочне зустріч на лавці запасних.

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Українець залишається поза межами основи у шостому матчі поспіль. У двох останніх поєдинках Мудрик навіть не виходив на поле.

Стартові склади:

Манчестер Сіті:

Челсі:

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