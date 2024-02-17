Манчестер Сіті – Челсі: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Мудрик чекає на шанс
18:34 - Читать на русском
Манчестер Сіті в рамках 25-го туру АПЛ 2023/24 приймає Челсі. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
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Матч 25-го туру АПЛ 2023/24 між Манчестер Сіті та Челсі розпочнеться о 19:30 за київським часом. Телетрансляція доступна у додатку Setanta Sports. Михайло Мудрик розпочне зустріч на лавці запасних.
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Українець залишається поза межами основи у шостому матчі поспіль. У двох останніх поєдинках Мудрик навіть не виходив на поле.
Стартові склади:
Манчестер Сіті:
Челсі:
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