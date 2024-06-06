Захисник збірної України не зміг вразити нову команду – він повернеться до тренера, який ігнорував його
Український захисник Едуард Соболь не залишиться в чемпіонаті Бельгії.
Взимку Страсбур відправив 29-річного гравця в оренду в Генк. Бельгійський клуб мав право викупу Едуарда Соболя.
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Як повідомляє Alsa'Sports, Генк вирішив не активувати опціон викупу українського захисника попри те, що він хотів залишитися в команді. Соболь повернеться в Ельзас і чекатиме рішення Страсбура.
Наставник "синьо-білих" Патрік Війєра у сезоні 2023/24 майже не використовував Едуарда. У чемпіонаті Франції Соболь відіграв у першому колі лише 22 хвилини. За Генк захисник зіграв у 13 іграх у всіх турнірах.
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