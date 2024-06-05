Анчелотті благає зірку Реала залишитися в команді – він вигравав Лігу чемпіонів з мадридцями 6-ть разів
Головний тренер Реала Карло Анчелотті не хоче відпускати капітана команди Начо в інший клуб.
Іспанський захисник взяв час, щоб обміркувати своє майбутнє у складі "вершкових". Начо, який провів в Реалі майже 13 років, роздумував над відходом.
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Як повідомляє Marca, Карло Анчелотті вмовляє захисника мадридців залишитися в команді. Італійський фахівець хоче, щоб Начо підписав контракт з Реалом щонайменше на рік. Анчелотті бачить в іспанцю зразкового капітана.
"Не роби чогось божевільного, залишайся тут, з нами, в Реалі", – наводить Marca слова італійця до захисника.
Нагадаємо, Начо виступає за "вершкових" з 2012 року. Загалом він відіграв у 364 матчах, в яких забив 16 голів та віддав 10 асистів. У складі мадридців іспанець чотири рази здобував титул чемпіона Іспанії і шість разів вигравав Лігу чемпіонів.
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