Головний тренер Реала Карло Анчелотті не хоче відпускати капітана команди Начо в інший клуб.

Іспанський захисник взяв час, щоб обміркувати своє майбутнє у складі "вершкових". Начо, який провів в Реалі майже 13 років, роздумував над відходом.

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Як повідомляє Marca, Карло Анчелотті вмовляє захисника мадридців залишитися в команді. Італійський фахівець хоче, щоб Начо підписав контракт з Реалом щонайменше на рік. Анчелотті бачить в іспанцю зразкового капітана.

"Не роби чогось божевільного, залишайся тут, з нами, в Реалі", – наводить Marca слова італійця до захисника.

Нагадаємо, Начо виступає за "вершкових" з 2012 року. Загалом він відіграв у 364 матчах, в яких забив 16 голів та віддав 10 асистів. У складі мадридців іспанець чотири рази здобував титул чемпіона Іспанії і шість разів вигравав Лігу чемпіонів.

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