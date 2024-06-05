Реал показав форму на сезон 2024/25 – Лунін взяв участь у презентації, футболку з Мбаппе замовити неможливо
Реал презентував нове екіпірування, в якому команди буде грати у наступній кампанії.
"Вершкові" разом з розробником Adidas показали світові нову форму, в якій гратимуть у сезоні 2024/25. У презентації нового екіпірування не брав участь Кіліан Мбаппе, оскільки його контракт був підписаний пізніше, ніж готувалось оголошення.
Найбагатший клуб світу зазнав невдачі у спробі підписати Луніна – навіть 30 млн євро не спокусили Реал
Нова форма має мінімалістичний дизайн і виконана у білому кольорі. На футболці є персоналізований візерунок гусячих лапок з ініціалами "RM". Деталі форми чорного кольору, такі як спонсор, логотип Adidas, смуги на плечах і лінія V-подібного вирізу.
Андрій Лунін взяв участь у презентації нової форми. Український голкіпер на світлинах одягнений в футболку переважно світло-блакитного кольору з вкрапленнями фіолетового, синього та білого.
Варто зауважити, що на сайті Реала на цю мить неможливо замовити форму з ім'я Мбаппе, оскільки профіль француза не вибирається, але можна придбати футболку з номером Крооса, який покинув команду.