Реал презентував нове екіпірування, в якому команди буде грати у наступній кампанії.

"Вершкові" разом з розробником Adidas показали світові нову форму, в якій гратимуть у сезоні 2024/25. У презентації нового екіпірування не брав участь Кіліан Мбаппе, оскільки його контракт був підписаний пізніше, ніж готувалось оголошення.

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Нова форма має мінімалістичний дизайн і виконана у білому кольорі. На футболці є персоналізований візерунок гусячих лапок з ініціалами "RM". Деталі форми чорного кольору, такі як спонсор, логотип Adidas, смуги на плечах і лінія V-подібного вирізу.

Андрій Лунін взяв участь у презентації нової форми. Український голкіпер на світлинах одягнений в футболку переважно світло-блакитного кольору з вкрапленнями фіолетового, синього та білого.

Варто зауважити, що на сайті Реала на цю мить неможливо замовити форму з ім'я Мбаппе, оскільки профіль француза не вибирається, але можна придбати футболку з номером Крооса, який покинув команду.

Donde nacen las leyendas.

Ya está aquí la nueva primera equipación Real Madrid 24/25.

@adidasfootball pic.twitter.com/YnptMF2rqf — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2024

Andriy Lunin in 2024-25 GK kit. ? pic.twitter.com/rHv6GDs1hT — Madrid Zone (@theMadridZone) June 5, 2024