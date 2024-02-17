Манчестер Сити в рамках 25-го тура АПЛ 2023/24 принимает Челси. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 25-го тура АПЛ 2023/24 между Манчестер Сити и Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна в приложении Setanta Sports. Михаил Мудрик начнет встречу на скамейке запасных.

Мудрик может покинуть Челси – клуб разочарован, инсайдеры прогнозируют громкий уход инсайдеры прогнозируют громкий уход

Украинец остается за пределами основы в шестом матче подряд. В двух последних поединках Мудрик даже не выходил на поле.

Стартовые составы:

Манчестер Сити:

Челси:

Видео Мудрика подожгло фанатов Челси – почему Баварии отказали в трансфере украинца, шик Ярмолюка и класс Миколенко