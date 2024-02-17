Манчестер Сити – Челси: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ – Мудрик ждёт своего шанса
Манчестер Сити в рамках 25-го тура АПЛ 2023/24 принимает Челси. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 25-го тура АПЛ 2023/24 между Манчестер Сити и Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна в приложении Setanta Sports. Михаил Мудрик начнет встречу на скамейке запасных.
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Украинец остается за пределами основы в шестом матче подряд. В двух последних поединках Мудрик даже не выходил на поле.
Стартовые составы:
Манчестер Сити:
Челси:
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