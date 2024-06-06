"Матрацники" визначили українця як головну мету на трансферному ринку й продовжують тиснути на Жирону, яка відхилила вже кілька пропозицій. Остання була на рівні 30 мільйонів євро, але каталонці хочуть мінімум 35.

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За інформацією El Gol Digital, Атлетіко хоче якомога швидше закрити питання. Довбик все ще перебуває нагорі списку бажань, але поведінка Жирони, яка не дуже то й хоче втрачати лідера, змушує шукати інші варіанти.

Вже є дві альтернативи підписанню українця. Йдеться про Віктора Дьокереша, який у цьому сезоні за 50 матчів у складі Спортінга забив 43 голи та віддав 15 асистів, а також Хуліана Альвареса, який в Ман Сіті змушений бути дублером Ерлінга Холанда.

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