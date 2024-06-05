– Олексію, коли у вас закінчується контракт із Шахтарем і чи будете його продовжувати?

– Контракт закінчується через місяць. Продовжувати його я не буду і вже веду переговори з іншими клубами.

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– З якими клубами зараз ведете переговори або хоча б із яких чемпіонатів?

– Думаю, скоро все проясниться. Поки не хочу говорити

– А що у вас із Шахтарем сталося, що ви не грали в другому колі? Срна казав, вас не ставили через відмову продовжувати контракт. Це правда?

– Так, усе правильно.

– Чому не хотіли продовжувати угоду?

– Я хочу грати в Європі.

– Срна казав, у вас були пропозиції від Хайдука, Партизана та інших клубів Європи, але ви відмовилися переходити. Чому?

– З усіх варіантів мене влаштовувала тільки Мальорка, але там усе зірвалося. Решта варіантів мене не дуже приваблювали, тому й не захотів.

– Чи залишилася у вас образа на Шахтар, що вони не давали вам грати і тренуватися з командою? Чиє це взагалі було рішення: Срни, Палкіна, Пушіча?

– Звичайно, я б хотів тренуватися з командою, але мені зателефонували і сказали, що мене на збори не беруть. Після цього зі мною ніхто ніколи більше не зв'язувався із Шахтаря. Не знаю, чиє це було рішення, напевно, спільне, – сказав Кащук у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, востаннє Кащук виходив на поле наприкінці березня у складі олімпійської збірної України. З грудня 2023 року він не потрапляє у заявку Шахтаря. У поточному сезоні в доробку Олексія 4 голи та 1 асист у 12 матчах. Його контракт з "гірниками" спливає влітку 2024-го. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 млн євро.

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