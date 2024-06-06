Хосеп Гвардіола може втратити одного зі своїх зіркових гравців. Влітку за трансфер Хуліана Альвареса поборються одразу кілька топ-клубів.

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Як повідомляє журналіст Уріель Лугт, ПСЖ та Челсі зацікавлені в аргентинському нападнику. Манчестер Сіті хотів би втримати 24-річного гравця, але Альварес хотів би мати більше ігрового часу, тому може цілком розглянути відхід.

Нагадаємо, що Хуліаном також цікавиться Атлетіко, якого спробують вмовити приєднатися до "матрацників" партнери на збірній Аргентини де Пауль, Моліна та Корреа.

Хуліан Альварес виступає за Манчестер Сіті з 2022 року. Загалом 24-річний гравець відіграв за "містян" у 103 матчах. В його активі 36 голів та 18 результативних передач. Наразі гравець перебуває у розташуванні збірної Аргентини, з якою здобував титул чемпіона світу у 2022 році.

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