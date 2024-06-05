Челсі став черговим клубом, який вирішив не відпускати своїх гравців на Олімпійські ігри.

Олімпіада в Парижі відбудеться у другій половині літа. У цей період футбольні клуби вже будуть активно готуватися до нового сезону. Челсі хоче, щоб у розпорядженні Енцо Марески були всі гравці.

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За інформацією MailSport, лондонці заблокували участь на Олімпіаді для Михайла Мудрика та Енцо Фернандеса. Клуб не хоче, щоб вони після чемпіонату Європи і Копа Амеріка їхали на ще один турнір, а потім неготовими починали клубний сезон.

Слід зауважити, що команди України та Аргентини опинилися в одній групі футбольного турніру Олімпійських ігор.