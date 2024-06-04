– Олександре Борисовичу, які враження у вас залишилися після матчу проти одного з фаворитів майбутнього Євро-2024?

– Складно діяти проти такої потужної команди, одразу після нетривалих зборів і без особливої ​​попередньої підготовки. У принципі, нормально зіграли. Завдання виконали, випробували нову схему, адже змушені були підлаштовуватися під суперника. Тренери отримали багато інформації, тож є що аналізувати, робити висновки.

– Тобто гра від оборони себе виправдала. Чи не варто було не віддавати ініціативу, а спробувати зіграти на зустрічних курсах?

– Товариські матчі для того й проводяться, щоб перевірити команду в різних ігрових схемах. Наразі в хлопців поки що різні ігрові кондиції. З цього тренерський штаб і виходив. Хтось перебуває в найкращій формі, хтось ще на шляху до неї.

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Якщо стратегічно подивитися на наших суперників на чемпіонаті Європи, то з групи ми маємо виходити. Буде непроста гра з бельгійцями. У разі виходу до плей-офф, там усі суперники будуть дуже високого рівня. Не виключено, що доведеться підлаштовуватися під гру суперників. Виходячи з цього, такий варіант тактичного експерименту, до якого тренери вдалися в зустрічі з Німеччиною, також виправдовував себе.

– Тобто варіант ведення гри від захисту певною мірою тестували з прицілом на Бельгію?

– Не стільки на Бельгію, скільки під суперника, який гратиме лише на м'ячі, який буде краще готовий в індивідуальному технічному плані. У таких матчах побачена в грі з німцями тактика себе виправдовуватиме.

– Завдяки чому, на ваш погляд, німцям вдалося нав'язати свою гру, контролювати м'яч більшу частину часу, що, своєю чергою, призводило до дуже неприємних моментів біля штрафного майданчика Трубіна? Адже наші футболісти теж не зі слабких клубів приїхали.

– Українські футболісти не зі слабких команд, але, скажімо так, рівень індивідуальної майстерності у гравців німецької збірної був вищий. І коли все збирається разом – високі індивідуальні ігрові якості, чинник свого поля з натхненною підтримкою глядачів, жорсткі вимоги до гри в клубах, самодисципліна, ментальність, зрештою, то воно відбивається на грі. На мій погляд, німецька команда провела найкращий матч за останній час.

– У центральній зоні захисту діяв Сваток. Матвієнко пішов ліворуч. Як вам така перестановка?

– До гри в три захисники їм не звикати. Футболісти один одного страхують, є взаємозамінність. Така схема передбачає наявність двох-трьох опорних півзахисників. Це вирішувати тренеру. Щодо вчорашньої гри скажу, що в обороні зіграли надійно. Статистики нарахували 26 ударів по наших воротах, що свідчить про недопрацювання гравців центральної зони. З іншого боку, жоден удар не досягнув цілі. Захисники діяли вміло, самовіддано, і Трубін провів добрий матч. Там, де треба, він зіграв надійно.

– Зінченко вчора грав переважно ліворуч. На ваш погляд, де йому комфортніше і корисніше для збірної – коли він грає лівого захисника, чи коли діє в центральній зоні?

– Одразу було зрозуміло, що він хоче грати в середній лінії поля, грати на м'ячі, розвивати атаки. Але є деталі, пов'язані з клубною роботою, з травмою, від якої він нещодавно оговтався. Я не сказав би, що в Манчестер Сіті або Арсеналі зараз він діє в обороні. У цих командах поняття захисту розмите – вони там усі на атаку грають. Зінченко зміщується в центральну, чим тренери і користуються. Ці його якості використовуються і в збірній України. Сергію Реброву важливо мати футболістів, котрі можуть закривати будь-які позиції. Зінченко хіба що у воротах чи центрального захисника зіграти не зможе. Решта позицій йому знайома, і грав на них він успішно.

Ми бачили, що в матчі він діяв як латераль і висувався всередину третім опорним півзахисником. За сьогоднішніми розкладами, це хороша опція для збірної. Йому було важливо ще й набігати свої 90 хвилин, бо останнім часом у клубі він нечасто проводив на полі весь матч. У зустрічі з Німеччиною свої функції виконав.

– Олександре Борисовичу, завдяки чому наприкінці зустрічі українцям вдалося вирівняти гру і в деяких моментах збірна України була близька до того, щоб, усупереч логіці матчу, перемогти?

– Заміни, звичайно, спрацювали. Причому з обох боків. У господарів з'явилося більше моментів для взяття воріт, ми також ближче до кінця стали частіше володіти м'ячем.

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Жодна збірна не може грати в одному темпі весь матч. Німеччина постійно була на м'ячі у першому таймі, нам вдавалося вибігати в нечасті контратаки. Після перерви гра трохи вирівнялася. Імпульс, який був у суперників, трохи згас. Та й численні заміни вплинули на гру. Коли виходить на поле група гравців, хочеш не хочеш, а підлаштовуватися доводиться будь-якій команді. Тому ігрові зв’язки губляться, втрачається командна швидкість. При цьому нападник Байєра, який вийшов на заміну, свої два голи міг забити.

– Заміни у нашій збірній показали, що потенціал команди є, і чималенький.

– Чималенький, так. У нас хороша лава запасних. А надійний резервіст, який може підсилити гру, дає можливість команді рівно проводити весь матч. На даний час, на мій погляд, у резерві нашої збірної дуже пристойні гравці, які пограли на певному рівні. Вчора ми подивилися, що з виходом гравців на заміну з'явилися різні варіанти ведення гри.

– Ми звикли, що коник нашої збірної – гра на контратаках. Зараз, можна сказати, що команда Реброва стала гнучкішою тактично?

– Це основний момент у грі будь-якої збірної. Хлопців особливо не потренуєш – цим займаються у клубах. Завдання тренера збірної награти зв’язки, тактично грамотно побудувати гру, в залежності, звичайно, від ігрової форми футболістів, і поставити завдання, відштовхуючись від тактики суперників. Решту ці хлопці вміють робити. Хтось в українських клубах, хтось за кордоном. Здатність тренера всім цим керувати визначає якість тренерської роботи.

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