Саудівська Аравія продовжує полювання на зірок з європейських клубів. Черговою ціллю став півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро.

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Як повідомляє Football Talk з посиланням на caughtoffside, Аль-Наср готовий запропонувати манкуніанцям за бразильця близько 85 мільйонів фунтів (приблизно 100 млн євро). Керівництво Манчестер Юнайтед може погодитися на такі умови, оскільки клубу потрібно продавати гравців, щоб зібрати кошти на підсилення команди.

Нагадаємо, що Каземіро та Роналду виступали разом за Реал з 2009 по 2018 роки. Бразилець приєднався до Манчестер Юнайтед у 2022 році. За манкуніанців він відіграв у 83 матчах у всіх турнірах. В активі Каземіро 12 голів та дев'ять асистів.

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