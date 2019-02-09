Манчестер Сіті – Челсі: прогноз на матч АПЛ

Манчестер Сіті та Челсі зустрінуться в матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Сіті – Челсі відбудеться 10 лютого в Манчестері на стадіоні Етіхад. Початок гри о 18:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Манчестер Сіті – Челсі, прогноз букмекерів на матч АПЛ:

William Hill вважає команду Хосепа Гвардіоли беззаперечним фаворитом поєдинку. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.47. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 4.50, а перемога Челсі оцінюється у цілих 6.50.

Bwin виставили практично такі ж котування на матч. Перемога господарів оцінюється в 1.48, а на вікторію гостей пропонують коефіцієнт 6.50. На нічию – 4.50.

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Варто відзначити, що на тижні Манчестер Сіті вперше за довгий час став лідером АПЛ. Підопічні Хосепа Гвардіоли перемогли Евертон та обійшли Ліверпуль завдяки кращій різниці голів. Челсі після 25 турів посідає 4 позицію в чемпіонаті. Підопічні Мауріціо Саррі на 2 очки випереджають Манчестер Юнайтед та на 3 – Арсенал.

Варто відзначити, що саме Челсі завдав Манчестер Сіті першої поразки в АПЛ 2018/19. В матчі першого кола лондонці взяли гору з рахунком 2:0 – голи забивали Канте та Давід Луїс.