toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕМІЛІАНО САЛА ДИНАМО - МАЛЬМЕ

Манчестер Сіті – Челсі: прогноз на матч АПЛ

08:40 80 Читать на русском
Манчестер Сіті – Челсі: прогноз на матч АПЛ
Манчестер Сіті – Челсі: прогноз на матч АПЛ 10.02.2019

Манчестер Сіті та Челсі зустрінуться в матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Манчестер Сіті – Челсі відбудеться 10 лютого в Манчестері на стадіоні Етіхад. Початок гри о 18:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Ліверпуль, Манчестер Сіті та Тоттенхем у боротьбі за перемогу в АПЛ – у кого найлегший календар

Манчестер Сіті – Челсі, прогноз букмекерів на матч АПЛ:

William Hill вважає команду Хосепа Гвардіоли беззаперечним фаворитом поєдинку. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.47. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 4.50, а перемога Челсі оцінюється у цілих 6.50.

Bwin виставили практично такі ж котування на матч. Перемога господарів оцінюється в 1.48, а на вікторію гостей пропонують коефіцієнт 6.50. На нічию – 4.50.

Англійські та американські таланти рвуться в Бундеслігу – Санчо та Пулішіч показали зразковий приклад

Варто відзначити, що на тижні Манчестер Сіті вперше за довгий час став лідером АПЛ. Підопічні Хосепа Гвардіоли перемогли Евертон та обійшли Ліверпуль завдяки кращій різниці голів. Челсі після 25 турів посідає 4 позицію в чемпіонаті. Підопічні Мауріціо Саррі на 2 очки випереджають Манчестер Юнайтед та на 3 – Арсенал.

Варто відзначити, що саме Челсі завдав Манчестер Сіті першої поразки в АПЛ 2018/19. В матчі першого кола лондонці взяли гору з рахунком 2:0 – голи забивали Канте та Давід Луїс.

Англія26 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
до матчу
1
дн
:
9
год
:
9
хв
Челсі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Челсі Челсі Манчестер Сіті - Челсі букмекери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
39
хв
Фулхем
14:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук