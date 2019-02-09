Манчестер Сити – Челси: прогноз на матч АПЛ

Манчестер Сити и Челси встретятся в матче 26 тура английской Премьер-лиги. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Манчестер Сити – Челси состоится 10 февраля в Манчестере на стадионе Этихад. Начало игры в 18:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Манчестер Сити – Челси, прогноз букмекеров на матч АПЛ:

William Hill считает команду Хосепа Гвардиолы безоговорочным фаворитом поединка. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1.47. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 4.50, а победа Челси оценивается в целых 6.50.

Bwin выставили практически такие же котировки на матч. Победа хозяев оценивается в 1.48, а на викторию гостей предлагают коэффициент 6.50. На ничью – 4.50.

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Стоит отметить, что на неделе Манчестер Сити впервые за долгое время стал лидером АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы победили Эвертон и обошли Ливерпуль благодаря лучшей разнице голов. Челси после 25 туров занимает 4 позицию в чемпионате. Подопечные Маурицио Сарри на 2 очка опережают Манчестер Юнайтед и на 3 – Арсенал.

Стоит отметить, что именно Челси нанес Манчестер Сити первое поражение в АПЛ 2018/19. В матче первого круга лондонцы взяли верх со счетом 2:0 – голы забивали Канте и Давид Луис.