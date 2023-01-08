Повний контроль Сіті та ключові епізоди

Манчестер Сіті та Челсі зустрілися вдруге протягом трьох днів. У чемпіонаті "містяни" мінімально перемогли, а в кубку просто знищили суперника. Пеп Гвардіола відмовився від експериментів і повернувся до звичної схеми, але дав відпочинок кільком лідерам. Холанд і де Брюйне залишилися в запасі.

Манчестер Сіті мінімально переміг Челсі завдяки вдалій заміні Гвардіоли – "містяни" скоротили відставання від Арсенала

Господарі з перших хвилин захопили ініціативу та забрали контроль. Хвилин 20 гра йшла без воріт, однак під диктовку Манчестер Сіті. Команда Гвардіоли високо пресингувала та провокувала помилки суперників. Челсі тримався, але потім два не зовсім ігрові епізоди зробили ситуацію катастрофічною.

Марез відкрив рахунок філігранним ударом зі штрафного – поклав м'яч точно в "дев'ятку". Через кілька хвилин Хаверц зіграв рукою у власному штрафному під час подачі кутового. Арбітр після перегляду відеоповтору призначив пенальті, а Альварес, витримавши словесну атаку Кепи, його реалізував.

Поттер втретє за два місяці програв Гвардіолі

Грем Поттер також провів ротацію, випустивши в обороні молодих Холла та Хамфріса. Хлопці страждали під тиском Манчестер Сіті. Ще до перерви "містяни" зробили рахунок розгромним, коли Марез і Вокер розірвали фланг Холла, а Фоден замкнув простріл.

Челсі за весь перший тайм не завдав жодного удару, в другому тричі негостро пробив по воротах. Поттер спробував змінити гру двома подвійними замінами, але глобально це не допомогло. Манчестер Сіті довів гру до логічного завершення, а Челсі виглядав безпомічним.

Лондонці зазнали третьої поразки від Манчестер Сіті за два місяці: невдача в Кубку ліги, фіаско в АПЛ, а тепер виліт з Кубка Англії. Наприкінці матчу "містяни" зробили ще один пенальті – Марез оформив дубль. Гвардіола вийшов у 1/8 фіналу, де може зустрітися з Зінченком.

Зінченко за крок до повернення в Манчестер, Де Дзербі чекає на Ліверпуль – результати жеребкування 1/16 Кубка Англії