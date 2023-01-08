Остаточний список ще зазнає змін, оскільки зіграні ще не всі матчі 1/32 фіналу. Також на кілька пар чекає перегравання, адже перші поєдинки завершилися внічию. Зокрема, це стосується Ліверпуля та Вулверхемптона. Переможець цієї пари в 1/16 зіграє з Брайтоном Роберто Де Дзербі.

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Найцікавішим підсумком жеребкування можна вважати шанс для Олександра Зінченка повернутися в Манчестер. Для цього Арсеналу необхідно пройти Оксфорд Юнайтед – матч відбудеться 9 січня.

Кубок Англії. 1/16 фіналу

Престон – Тоттенхем

Саутгемптон – Блекпул

Рексем – Шефілд Юнайтед

Іпсвіч Таун – Бернлі

Манчестер Юнайтед – Редінг

Лутон Таун/Віган – Грімсбі Таун

Дербі Каунті – Вест Хем

Сток Сіті – Астон Вілла/Стівенідж

Блекберн Роверс – Форест Грін/Бірмінгем Сіті

Волсолл – Лестер Сіті

Шефілд Венсдей – Флітвуд Таун"

Манчестер Сіті – Оксфорд Юнайтед/Арсенал

Брістоль Сіті/Суонсі Сіті – Честерфілд/Вест Бромвіч

Брайтон – Ліверпуль/Вулверхемптон

Фулхем – Сандерленд

Борхем Вуд/Аккрінгтон Стенлі – Кардіфф Сіті/Лідс Юнайтед