Зінченко за крок до повернення в Манчестер, Де Дзербі чекає на Ліверпуль – результати жеребкування 1/16 Кубка Англії
Відбувся черговий раунд жеребкування Кубка Англії. Відомі пари 1/16 фіналу.
Остаточний список ще зазнає змін, оскільки зіграні ще не всі матчі 1/32 фіналу. Також на кілька пар чекає перегравання, адже перші поєдинки завершилися внічию. Зокрема, це стосується Ліверпуля та Вулверхемптона. Переможець цієї пари в 1/16 зіграє з Брайтоном Роберто Де Дзербі.
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Найцікавішим підсумком жеребкування можна вважати шанс для Олександра Зінченка повернутися в Манчестер. Для цього Арсеналу необхідно пройти Оксфорд Юнайтед – матч відбудеться 9 січня.
Кубок Англії. 1/16 фіналу
Престон – Тоттенхем
Саутгемптон – Блекпул
Рексем – Шефілд Юнайтед
Іпсвіч Таун – Бернлі
Манчестер Юнайтед – Редінг
Лутон Таун/Віган – Грімсбі Таун
Дербі Каунті – Вест Хем
Сток Сіті – Астон Вілла/Стівенідж
Блекберн Роверс – Форест Грін/Бірмінгем Сіті
Волсолл – Лестер Сіті
Шефілд Венсдей – Флітвуд Таун"
Манчестер Сіті – Оксфорд Юнайтед/Арсенал
Брістоль Сіті/Суонсі Сіті – Честерфілд/Вест Бромвіч
Брайтон – Ліверпуль/Вулверхемптон
Фулхем – Сандерленд
Борхем Вуд/Аккрінгтон Стенлі – Кардіфф Сіті/Лідс Юнайтед